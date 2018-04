Siria, Opac: ci vorrà un mese per esito indagine su attacco chimico

Roma, 11 apr. - Ci potrebbe volere un mese per conoscere l'esito dell'indagine che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) condurrà sul presunto attacco chimico a Douma, in Siria. E' quanto ha precisato oggi il direttore dell'Opac, Ahmet Uzumcu, ribadendo che una delegazione di 10 esperti partirà presto alla volta della Siria.

In un'intervista rilasciata all'emittente turca NTV, Uzumcu ha detto che gli esperti incontreranno le presunte vittime e raccoglieranno campioni da esaminare poi nei laboratori Opac.