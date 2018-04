Libia, generale Haftar in ospedale a Parigi dal 5 aprile

Roma, 11 apr. - Il generale libico Khalifa Haftar è stato trasferito giovedì scorso in un ospedale di Parigi, dove si trova tuttora, per un'emorragia cerebrale. E' quanto riporta il giornalista del quotidiano francese L'Express, Hugeux Vincent, precisando di averlo appreso da "fonte diplomatica di alto livello".

Dall'entourage del premier libico Fayez al Sarraj, Vincent ha invece appreso che Haftar "sarebbe fuori pericolo".

Ieri sera, quando i siti libici hanno cominciato a pubblicare la notizia del ricovero del generale, il portavoce delle sue forze armate che controllano l'Est della Libia ha scritto su Twitter: "Tutte le notizie sulla salute del generale sono false. Il comandante Haftar è in eccellenti condizioni di salute e sta seguendo da vicino le operazioni militari in corso",