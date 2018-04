Siria, forza armate in stato di massima allerta dopo minacce Usa

Roma, 11 apr. - Forze militari siriane in stato di massima allerta dalla mezzanotte di ieri per il rischio di un attacco da parte di Stati Uniti, Francia e Regno Unito. E' quanto scrive oggi l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti militari, secondo cui sono in allerta anche tutte le basi militari e gli aeroporti presenti a Damasco e dintorni, così come nelle province di Sweida, Homs, Hama, Tartus, Lattakia e Deir Ezzor.

Washington, Parigi e Londra hanno minacciato di attaccare il regime di Bashar al Assad in risposta al presunto attacco chimico compiuto la scorsa settimana a Douma, alle porte di Damasco.

Altre fonti, ha aggiunto l'agenzia iraniana, hanno riferito di un aumento di movimenti militari da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati alle frontiere siriane e del sorvolo da parte di aerei Usa, la scorsa notte, sulla regione di confine tra Siria e Iraq. Altri aerei americani e francesi avrebbero sorvolato la Giordania.