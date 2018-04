Trump: rapporti con la Russia peggio che durante la Guerra fredda

New York, 11 apr. - "I nostri rapporti con la Russia sono peggiori di quanto sia mai stati, includendo la Guerra Fredda". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rincara la dose contro la Russia, dopo averle detto di prepararsi per i missili che saranno lanciati contro il suo alleato in Siria, il presidente Bashar al-Assad.

"Non c'è ragione per tutto questo. La Russia ha bisogno di noi per aiutare la sua economia, una cosa che sarebbe molto facile da fare, e noi abbiamo bisogno di tutte le nazioni per lavorare insieme. Fermiamo la corsa agli armamenti?" ha aggiunto.