Tim, indipendenti: posizione sindaci su Elliott condivisibile

Roma, 11 apr. - L'integrazione all'ordine del giorno dell'assemblea di Tim del 24 aprile "è rilevante ed è dovuta anche in presenza delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri". Quindi, secondo i consiglieri indipendenti di Tim "il provvedimento di integrazione" voluto dal collegio sindacale nell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile è "condivisibile". Questa una delle motivazioni che i consiglieri indipendenti di Tim Borsani, Calvosa, Cornelli, Frigerio e Vivarelli, hanno voluto fosse pubblicata sul sito di Tim nella parte relativa ala documentazione assemblea del 24 aprile per spiegare perché votato contro le decisioni prese dal cda a maggioranza il 9 aprile in cui l'integrazione all'odg voluto dal collegio sindacale è stata giudicata "illegittima" e l'assemblea del 24 aprile ritenuta superata.

Secondo i cinque consiglieri "l'ordinamento prevede l'impugnazione da parte del collegio sindacale delle delibere del cda - precisano - ma non conosce l'ipotesi inversa che si presenta come un monstrum non solo sul piano processuale ma anche sul piano sostanziale in ordine al normale articolarsi dei rapporti interorganici".