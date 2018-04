Generali: in streaming per la prima volta parte assemblea 2018

Milano, 11 apr. - Per la prima volta nella sua storia, Generali trasmetterà via streaming una parte dei lavori dell'assemblea degli azionisti 2018, in calendario giovedì 19 aprile a Trieste, che comprende le relazioni iniziali del presidente, del group Ceo e del group Cfo. Questo, spiega un comunicato, per "permettere a una platea sempre più ampia ed inclusiva di azionisti e stakeholder, che non possono raggiungere la sede di Trieste, di assistere ai lavori assembleari in diretta, fruendo di tutti i contenuti delle relazioni introduttive", considerato che l'assemblea degli azionisti è "uno dei principali momenti di comunicazione societaria".

La diretta streaming inizierà alle ore 9:00, avrà una durata indicativa di due ore e si concluderà al termine delle suddette relazioni. Il servizio comprende la traduzione simultanea in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

La novità di questo approccio è coerente con la strategia di Generali, "molto attenta allo sviluppo digitale", che consente tra l'altro un "coinvolgimento crescente dei piccoli azionisti, la componente più numerosa dell`azionariato, rappresentata da oltre 220.000 persone". Per poter usufruire del servizio sarà necessaria una preventiva procedura di registrazione collegandosi al sito generali.com nella sezione "Accesso allo streaming".