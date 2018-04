Francia: forza pubblica non interverrà a università di Tolbiac

Parigi, 11 apr. - Nessun intervento delle forze dell'ordine è previsto per il momento all'università di Tolbiac, occupata da fine marzo. Lo ha annunciato la prefettura di polizia di Parigi indicando di non aver "dato seguito" ad una richiesta in tal senso del presidente dell'università Pantheon-Sorbonne (Paris-1) di cui fa parte la sede di Tolbiac.

Poco prima, il presidente di Paris-1, George Haddad aveva annunciato, in un messaggio a studenti e personale, di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a Tolbiac, sostenendo che "la linea rossa è stata superata" da alcuni episodi di violenza.

Ma, in un comunicato, la prefettura di polizia riferisce che il prefetto Michel Delpuech non ha "dato seguito" alla richiesta e che non ha ricevuto "nessuna nuova richiesta".

Tolbiac è divenuta uno dei punti caldi della mobilitazione studentesca in corso in numerose città della Francia contro la riforma dell'accesso alle università.