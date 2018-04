Trenord, in 3 anni 415 milioni per il rinnovo di 700... -2

Milano, 11 apr. - Il piano ha preso il via dal rinnovo delle carrozze più datate, diesel ed elettriche, che attualmente prestano servizio per lo più su linee a binario unico "locali", strategiche per i collegamenti capillari sul territorio. Si tratta dei convogli denominati Ale582 (elettrico) e Aln668 (diesel), per complessive 176 vetture, che percorrono le linee Colico-Chiavenna, Cremona-Treviglio, Cremona-Mantova, Bergamo-Lecco, Bergamo-Treviglio, Seregno-Carnate, Luino-Gallarate, Pavia-Codogno, Pavia-Alessandria, Pavia-Vercelli, Brescia-Parma.

Contestualmente sono partiti gli interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione delle flotte del tipo "Piano Ribassato", Doppio Piano" e "Vivalto prima serie"; a breve partiranno gli interventi delle flotte "Media Distanza". Si tratta di flotte strategiche, che percorrono importanti direttrici lombarde da Milano a Tirano, Brescia, Verona, Mantova, Domodossola, Voghera, Piacenza.

Nella seconda metà del 2018 prenderà il via anche l`attività di radicale rinnovo e ammodernamento di 140 vetture Media Distanza, seguite a ruota da 138 vetture Doppio Piano. L`intero progetto sarà concluso entro il 2020.

Nell`ultimo biennio Trenord ha messo in atto un piano di assunzioni: venerdì 13 aprile 2018 entreranno in servizio 14 nuovi capitreno; saranno 80 entro giugno. I nuovi ingressi si aggiungono a 17 macchinisti in servizio da aprile; complessivamente saranno 80 i macchinisti assunti nel 2018.

A novembre si sono svolti concorsi per la selezione di 240 nuovi profili: vi hanno partecipato 18mila candidati: le aule di formazione sono in corso dall`inizio del 2018. I percorsi di selezione proseguiranno anche nel 2018 e porteranno in media a 150 nuove assunzioni all`anno per i prossimi anni.

Nel 2017 ci sono stati 155 nuovi inserimenti fra macchinisti e capitreno. Negli ultimi tre anni Trenord ha assunto 303 risorse, in prevalenza nuovo personale viaggiante.