Roma, 11 apr. - "Prosegue il nostro dialogo per la rifondazione europea e per la costruzione di una nuova alleanza progressista per vincere la battaglia contro gli estremisti e i populisti antieuropei". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi oggi al termine dell'incontro con la delegazione di En Marche!, in visita a Roma, con a capo Pieyre-Alexandre Anglade, deputato e responsabile Europa di En Marche!