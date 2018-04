Angela Merkel visiterà Assisi ospite dei frati del Sacro Convento

Roma, 11 apr. - Si terrà, domani 12 aprile alle 11.30 nella sede dell`Associazione Stampa Estera in Italia a Roma, un incontro sulla prossima visita ad Assisi della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Come anticipato lo scorso dicembre i frati del Sacro Convento hanno deciso di donarle, come avvenuto per il presidente della Repubblica della Colombia e premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos, la Lampada della pace di San Francesco.

Angela Merkel, rende noto il Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, si recherà ad Assisi per ritirare il dono dei francescani per "la sua opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli". All`incontro saranno presenti il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, l`Ambasciatore della Repubblica di Colombia in Italia, Juan Rafael Mesa Zuleta, il Consigliere Capo Ufficio Stampa e Affari Culturali dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede, Julian Roessler, e il Ministro Plenipotenziario dell`Ambasciata della Repubblica di Colombia presso la Santa Sede, Betty Escorcia.