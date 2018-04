Prelios: accordo con Amissima per gestione patrimonio immobiliare

Milano, 11 apr. - Prelios Integra, società del gruppo Prelios leader in Italia nel settore dei servizi immobiliari integrati per il real estate, e il gruppo assicurativo Amissima, attivo nel comparto dei rischi alla persona e al patrimonio, hanno perfezionato un accordo per la gestione immobiliare di tutto il patrimonio della compagnia assicurativa presente oggi in Italia e composto da 80 immobili a uso strumentale e non. Il gruppo Prelios garantirà inoltre, attraverso Prelios Valuations, le attività di valutazione del patrimonio immobiliare di Amissima.

Nello specifico, informa un comunicato, l'accordo con Prelios Integra ha comportato la sottoscrizione di tre contratti di servizio per attività di property management, building management e facility management. Prelios Integra assisterà Amissima anche nelle attività tecniche di vendita del patrimonio immobiliare, attraverso il proprio dipartimento di due diligence.