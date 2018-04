Lavoro, Uil: bene disponibilità Poletti a confronto su sicurezza

Roma, 11 apr. - "Apprezziamo la disponibilità del ministro Poletti a convocare le parti sociali per discutere del tema della sicurezza sul lavoro". Lo dichiara il segretario confederale della Uil, Silvana Roseto.

"Siamo da sempre disponibili al confronto - aggiunge - lo abbiamo proposto da mesi, da quando è iniziata la grave inversione di tendenza sul numero degli infortuni. Così come da mesi riteniamo che sia prioritaria la realizzazione della strategia nazionale di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro, unico paese dell'Ue che non l`ha mai avuta. Una strategia che diventa sempre più necessaria anche sulla base delle prime indicazioni del ministro che vanno, seppur con estremo ritardo, in quella direzione".