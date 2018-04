Roma, 11 apr. - E' in corso al Mise l'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e i commissari straordinari dell'Alitalia, Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari, per fare il punto sulle offerte ricevute ieri per la compagnia e decidere come proseguire. Non c'è il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, che è sostituito dal suo capo di Gabinetto.