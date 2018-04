Torino, Unicredit investe su riqualificazione facciate palazzi

Torino, 11 apr. - Centocinquanta amministratori di condominio si sono riuniti oggi a Torino presso la sede di Unimanagement per una giornata di approfondimento sul progetto di riqualificazione delle facciate dei palazzi di Torino, lanciato da Unicredit in collaborazione con il Comune.

"Nel dicembre 2017 la Città di Torino e Unicredit hanno firmato una partnership per la riqualificazione del patrimonio edilizio di Torino, volta a rilanciare la cura degli stabili cittadini. La partnership, anche grazie all'erogazione di un contributo da parte di Unicredit, si focalizza su una serie di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio edilizio e all'incentivazione degli interventi di riqualificazione degli immobili cittadini" ha spiegato in apertura dei lavori Stefano Gallo, direttore Region Nord Ovest Unicredit. La cifra investita dalla banca sul territorio si aggira attorno ai 2,7 milioni.

Grazie alla collaborazione di Unicredit, il Comune, nell'ambito del "Piano colore", potrà attuare delle riduzioni nel Canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche (Cosa), per la predisposizione dei ponteggi necessari all'avvio di un cantiere. La riduzione riguarderà interventi che investono l'intero stabile sino al 75% del canone per la ritinteggiatura delle facciate e al 30% per tutti gli interventi, esclusi i cantieri per nuove costruzioni. La riduzione potrà salire fino al 100% per la rimozione di scritte sui muri o la pulizia delle arcate dei portici del centro cittadino.

"Il progetto è partito ufficialmente il 7 febbraio e durerà un anno. Abbiamo avuto per ora un po' più di 80 richieste con un trend del +25-30% rispetto all'andamento degli ultimi anni. Con la crisi gli interventi sulle facciate dei palazzi di Torino hanno visto una costante decrescita" ha spiegato Sandro Golzio, direttore Urbanistica e territorio del C omune di Torino.

Secondo i dati forniti oggi dall'Unicredit dal 2007 c'è stata una caduta verticale del numero dei cantieri aperti ogni anno per la riqualificazione delle facciate dei palazzi a Torino: si è passati da circa 1.500 interventi del 2000 a 400 all'anno in anni più recenti . "La crisi che ha colpito le famiglie e le loro disponibilità finanziarie a partire dal 2007 ha pesantemente influenzato il settore immobiliare" ha commentato Gallo sostenendo che l'intervento di Unicredit non solo tende a valorizzare "l'immagine della città e la sua attrattività turistica" ma è volta anche a "sostenere il rilancio degli investimenti nel settore immobiliare, le imprese e il lavoro sul territorio".