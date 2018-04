Cina: punito, sito promette di dotarsi di 10.000 censori

Pechino, 11 apr. - Una popolare applicazione cinese, punita per non aver controllato a sufficienza i contenuti, si è scusata, promettendo di portare a 10.000 il numero dei suoi censori, in un contesto di crescente controllo di internet. Jinri Toutiao ("In prima pagina oggi") è uno dei quattro media sanzionati di recente dalle autorità: le loro applicazioni non saranno più scaricabili per un periodo che va da tre giorni a tre settimane. Si tratta degli ultimi bersagli in termini di tempo di una ondata di repressione lanciata dal Partito comunista per eliminare da internet tutti i contenuti che deviano dai "valori centrali del socialismo".

Zhang Yiming, fondatore e ad di Toutiao, ha assicurato in un comunicato pubblicato oggi di essere "roso da senso di colpa e rimorsi" e di non aver "dormito la notte" dopo l'annuncio delle sanzioni. L'applicazione, che rivendica 200 milioni di utenti, è di proprietà di Bytedance, uno dei più grandi gruppi di start-up mondiali dell'internet di un valore stimato di oltre 16 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Toutiao è stato punito per la possibilità offerta dall'applicazione di scambiarsi barzellette e video volgari fra utenti.