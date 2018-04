Israele in "stato d'allerta", media: possibile rappresaglia Iran -2

Roma, 11 apr. - Il raid aereo, attribuito all'aviazione dello Stato ebraico da Iran, Siria e Russia, ha preso di mira la base aerea T-4 vicino a Homs nel centro della Siria. Israele non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

La base aerea T4 è uno dei siti chiave in cui le Brigate al Quds, estensione all'estero dei Guardiani della Rivoluzione islamica, sono schierata in Siria. Secondo media arabi, tra le vittime dell'attacco c'era un colonnello iraniano ritenuto il capo delle operazioni dei droni in Siria.