Israele in "stato d'allerta", media: possibile rappresaglia Iran

Roma, 11 apr. - "Israele è in stato di allerta e si prepara a una possibile rappresaglia iraniana" dopo l'attacco missilistico di lunedi scorso su una base aerea nel centro della Siria. Un raid costato la vita ad almeno sette 'consiglieri' iraniani, secondo i bilanci aggiornati. E' quanto scrive oggi il quotidiano israeliano Haaretz.

Ieri Ali Akbar Velayati, un consigliere della guida suprema iraniana l'Ayatollah Ali Khamenei, ha detto in un'intervista alla tv libanese legata alle milizie dei Hezbollah, Al Mayadeen, che "il crimine di Israele non rimarrà senza risposta". Una minaccia diretta che, secondo Haaretz, Israele sta prendendo molto sul serio" al punto di aver messo "il confine settentrionale in stato allerta".(Segue)