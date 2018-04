Meloni: dobbiamo rivedere peso dell'Italia in Europa

Roma, 11 apr. - "Questa Europa è fatta male, è sbagliata, è una specie di Frankenstein di organizzazioni internazionali, dobbiamo rivedere il peso dell'Italia, non siamo una nazione di passaggio, siamo il principale contributore netto rispetto al Pil, di questo dobbiamo parlare con chi vuole fare un governo con noi". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di FdI, durante una conferenza stampa a Montecitorio.

Ad esempio "per me Orban è un modello, mentre per i Cinque stelle la sua vittoria alle elezioni è una vergogna", ha sottolineato.

"In Europa siamo noi che non siamo capaci a far valere i nostri diritti, basterebbe far valere la clausola di supremazia come fa la Germania. E' semplice, sono tutte cose che si possono fare, ne ho parlato con Mattarella la scorsa settimana", ha concluso.