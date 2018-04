Meloni: no Pd-M5s a premio maggioranza, vogliono legge a loro uso

Roma, 11 apr. - "Sono molto rammaricata che il Parlamento ieri abbia perso la prima occasione per essere credibile: abbiamo chiesto alla commissione speciale di inserire il premio di maggioranza alla legge elettorale affinchè gli elettori sappiano chi governa il giorno dopo le elezioni, non dopo mesi di trattative, ma ce l'ha bocciata il Pd e anche il M5s, che pensano di disegnarsi un'altra legge a loro uso e consumo". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in conferenza stampa a Montecitorio.