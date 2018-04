Casa: mattone tira in tutta Europa, prezzi +4,2%. In Italia -0,3%

Roma, 11 apr. - Il mattone continua a tirare nel Vecchio continente. Lo confermano i numeri di Eurostat sull'andamento dei prezzi delle abitazioni nell'ultimo trimestre del 2017.

Nell'Eurozona i prezzi delle case sono saliti in dodici mesi del 4,2%, nell'Unione europea del 4,5%.

I maggiori rialzi in Irlanda +11,8%, in Portogallo +10,5%, in Slovenia +10%, in Olanda +8,5%. Poi progressi più contenuti in tutti gli altri paesi.

I prezzi continuano a scendere solo in Italia, dove si registra una flessione pari a -0,3%, dopo -0,8% del III trimestre, -0,2% del I e del II trimestre. Solo il Belpaese presenta flessioni nei prezzi in tutti e quattro i trimestri del 2017.