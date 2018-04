Lombardia, Sala: con Fontana ampie convergenze e differenze

Milano, 11 apr. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quello col nuovo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "sarà un rapporto di rispetto istituzionale e nell'interesse dei cittadini che troverà ampi spazi di convergenza su alcuni aspetti e molto meno su altri". Lo ha detto a margine dell'apertura di Palazzo Citterio a Brera dopo i lavori.

"Quando sento le dichiarazioni e le ipotesi di premiare i comuni che non ricevono migranti, beh quello è uno schiaffo in faccia a Milano ma più che a Milano ai milanesi, perché no i facciamo la nostra parte e poi siamo penalizzati. Al contrario, su tematiche relative alla mobilità e trasporti dobbiamo trovare una linea di convergenza", ha aggiunto.

"Io immagino che nella volontà di collaborare alla fine ci saranno terreni su cui si collaborerà molto bene e terreni su cui le differenze, se permangono queste prese di posizioni, sono incolmabili. Quindi dal mio punto di vista se le cose stanno cosi la voglia di collaborare è veramente scarsa", ha concluso Sala.