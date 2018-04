Migranti, Unhcr: diminuiscono arrivi in Europa, aumentano pericoli -4

Roma, 11 apr. - Il rapporto dell`Unhcr ha sottolineato anche gli abusi e le estorsioni subite da rifugiati e migranti per mano di trafficanti, contrabbandieri o gruppi armati lungo varie rotte verso l`Europa. Le donne, soprattutto quelle che viaggiano da sole, e i minori non accompagnati rimangono particolarmente esposti al rischio di violenza sessuale e di genere lungo le rotte verso l`Europa e in alcune località all`interno dell`Europa.

Nel 2017, oltre 17.000 minori non accompagnati sono entrati in Europa. La maggior parte è arrivata via mare in Italia, dove il 13% di tutti gli arrivi è costituito da bambini che viaggiano da soli, una tendenza simile al 2016.

Il rapporto dell`Unhcr mostra tuttavia alcuni progressi positivi nel numero di persone reinsediate in Europa lo scorso anno, con un aumento del 54% dal 2016. La maggior parte di questi 26.400 rifugiati erano di nazionalità siriana (84%) e sono stati reinsediati dalla Turchia, dal Libano e dalla Giordania. Tra i Paesi europei, il Regno Unito, la Svezia e la Germania hanno accolto il maggior numero di rifugiati attraverso il programma del reinsediamento.

Un altro sviluppo positivo si è registrato alla fine dello scorso anno, quando l`Unhcr ha iniziato a favorire l`evacuazione dei rifugiati vulnerabili dalla Libia al Niger e dalla Libia verso l`Italia. "Le operazioni di evacuazione dalla Libia e le maggiori opportunità di reinsediamento che abbiamo visto l`anno scorso sono ottime notizie. Restano ancora seri ostacoli che limitano l`accesso a percorsi sicuri e legali, incluso il ricongiungimento familiare, per le persone bisognose di protezione internazionale e chiediamo pertanto più solidarietà", ha dichiarato Pascale Moreau.