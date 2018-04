Migranti, Unhcr: diminuiscono arrivi in Europa, aumentano pericoli -3

Roma, 11 apr. - A causa delle maggiori restrizioni imposte in Ungheria, molti rifugiati e migranti ricorrono a rotte alternative per spostarsi all`interno dell`Europa. Ad esempio, alcuni entrano in Romania dalla Serbia, mentre altri partono dalla Grecia e attraversano l`Albania, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina per arrivare in Croazia.

"Per rifugiati e migranti viaggiare verso l`Europa e al suo interno continua a essere molto pericoloso", ha detto Pascale Moreau, direttrice dell`Ufficio per l`Europa dell`Unhcr. Si stima che oltre 3.100 persone abbiano perso la vita in mare l`anno scorso lungo le rotte verso l`Europa, rispetto alle 5.100 del 2016. Altre 489 persone sono morte o risultano disperse dall`inizio del 2018.

Oltre ai decessi in mare, nel 2017 ci sono state almeno altre 75 persone lungo le rotte terrestri che hanno perso la vita alle frontiere esterne dell`Europa o durante il viaggio in Europa, insieme a continue e preoccupanti segnalazioni di respingimenti.

"L`accesso al territorio e a procedure di asilo rapide, eque ed efficienti per chi cerca protezione internazionale sono fondamentali. Gestire le frontiere e garantire protezione ai rifugiati in conformità agli obblighi internazionali degli Stati non si escludono a vicenda né sono incompatibili", ha dichiarato Moreau.(Segue)