Governo, Toti: rischioso stare appesi a voti di partito esterno

Roma, 11 apr. - "Andare in Parlamento con un Governo politico, che dovrà dare risposte a un paese in una situazione complicata e che è appeso ai voti di un partito esterno - che non condivide le responsabilità di Governo - e con un voto anticipato che aleggia in ogni momento su questa legislatura, porterebbe il centrodestra in una posizione fragile in caso di elezioni anticipate. Cercare i voti in Parlamento e addirittura insediarsi con una non-sfiducia lo vedo molto rischioso". Così Giovanni Toti poco fa a Gioco a Premier (Rai radio1).