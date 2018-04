Siria: la presenza militare russa e il suo arsenale

Roma, 11 apr. - La Russia sostiene di aver significativamente ridotto la presenza militare e le operazioni in Siria dal novembre del 2017, ma conserva diverse unità sul posto, in particolare le basi di Tartus e di Hmeimim.

A seguire l'inventario del dispositivo militare russo in Siria.

La cifra ufficiale più recente è quella relativa al personale militare che ha votato in Siria alle presidenziali del 18 marzo: 2.954 elettori, al 100% per Vladimir Putin. La maggioranza è di stanza nella base aerea di Hmeimim, nel Nordovest della Siria. Quasi tutti i soldati russi in Siria sono "consiglieri" militari, che aiutano sul campo l'esercito siriano e hanno avuto un ruolo di primo piano nei suoi ultimi successi.

A queste quasi 3.000 unità bisogna aggiungere la polizia militare costituita soprattutto da battaglioni delle repubbliche musulmane del Caucaso russo, schierati nelle località riconquistate ai ribelli, come Aleppo, e nelle "zone di de-escalation" attivate in diverse regioni del Paese in guerra. L'esperto militare Pavel Felghenauer stimava a fine 2017 che "fino ad un migliaio di membri delle forze speciali" combattevano al fianco delle truppe del regime.

Vladimir Putin ha rivelato lo scorso dicembre che un totale di 48.000 militari russi avevano partecipato all'intervento in Siria dal suo inizio il 30 settembre 2015. (segue)