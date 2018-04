Roma, 11 apr. - Se non si trova un accordo per fare il governo a causa dei veti dei Cinquestelle "le vie sono solo due: o le elezioni dove sentendo l'aria che tira vinciamo da soli o, come extrema ratio, ci facciamo carico di tutto noi". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Terni, in diretta a Rainews 24, dove ha lanciato il candidato sindaco della Lega Leonardo Latini.