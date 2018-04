Confindustria: dazi Usa danno per tutti,rischio guerra commerciale -2

Roma, 11 apr. - Le motivazioni profonde, secondo il Csc, "sono connesse all`emergere del gigante cinese. La Cina, infatti, è ancora un`economia non di mercato e si avvale di pratiche scorrette, come il dumping, in particolare nei metalli, e le acquisizioni forzate di conoscenze proprietarie, specie tecnologiche. Soprattutto, l`esplosione industriale cinese ha spiazzato intere filiere produttive nel mondo avanzato; determinando, secondo alcune stime, la perdita di un milione di posti di lavoro nel manifatturiero americano".

La risposta protezionistica "ha effetti controproducenti per la stessa economia Usa e fortemente destabilizzanti per gli equilibri geo-economici globali. Nel caso di acciaio e alluminio, i dazi favoriscono l'attivita siderurgica USA ma penalizzano molti settori manifatturieri domestici che si riforniscono di metallo. Studi empirici ed esperienze passate puntano a un effetto complessivamente negativo per l¡¦economia statunitense".

Le barriere tariffarie "danneggiano, evidentemente, i partner commerciali. Compresi quelli esentati dai dazi, perche distorcono i flussi di scambio e interrompono le catene globali del valore. E provocano, quindi, reazioni uguali e contrarie da parte dei paesi colpiti. La Cina ha gia applicato contro dazi su 3 miliardi di dollari di acquisti dagli Usa e si appresta a vararne su altri 50 miliardi, in risposta alle prossime tariffe americane".