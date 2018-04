Confindustria: dazi Usa danno per tutti,rischio guerra commerciale

Roma, 11 apr. - Si moltiplicano le barriere tariffarie introdotte dagli Stati Uniti da inizio 2018 e "il vero pericolo è quello di cadere in una spirale di misure e contro-misure protezionistiche, cioè in una guerra commerciale. In quel caso, come insegna la storia, sarebbero a rischio gli stessi rapporti economici e politici tra le nazioni". A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria.

I dazi sono gia applicati all'import di lavatrici e pannelli fotovoltaici (8 miliardi di dollari) e di acciaio e alluminio (45 miliardi, di cui 30 temporaneamente esentati). E sono annunciati su 1.300 prodotti cinesi, anche ad alta tecnologia, per 50 miliardi di acquisti Usa.

"L'obiettivo dell'amministrazione Trump è ben definito: cambiare le regole del gioco degli scambi globali, indebolendo il ruolo di arbitro internazionale del Wto per far valere il peso degli Stati Uniti in contrattazioni bilaterali con i partner commerciali", ha sottolineato il Csc. (Segue)