Meloni: Mattarella intervenga su vergogna Ue contro terremotati

Roma, 11 apr. - "A Mattarella abbiamo parlato di Europa nelle scorse consultazioni e intendo portare domani questo tema al Presidente: chiedo un intervento del Presidente della Repubblica sulla la questione del terremoto e la vergogna dell'Ue che si permette di impedirci di aiutare le imprese di territori gravati dal terremoti". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia in una conferenza stampa a Montecitorio per parlare delle iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia.

"L'Unione europea ha detto al governo italiano che gli incentivi per le imprese sono aiuti di Stato e vanno restituiti al 100% perchè fuori legge - spiega -. Per me è vergognosa un'Europa così cieca, sorda e muta per non dire cattiva".

"Questo significa aver scelto di uccidere l'Aquila - denuncia Meloni -, significa impedire di ricostruire e noi non lo permetteremo all'Europa di impedirci di ricostruire".