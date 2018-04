Siria, Oms: a Douma 500 persone con sintomi intossicazione chimica

Roma, 11 apr. - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che circa 500 persone si sono rivolte a presidi medici "con segnali e sintomi compatibili con un'esposizione a sostanze chimiche tossiche" dopo l'attacco all'enclave ribelle di Douma in Siria, nel fine settimana.

L'Oms, in una dichiarazione del suo vice-direttore generale per le emergenze Peter Salama, pubblicata a Ginevra, "chiede immediato e incondizionato accesso all'area per fornire cure" e per "valutare l'impatto a livello di salute".