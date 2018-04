Salvini a Terni: sinistra lascia Comune più tassato d'Italia

Roma, 11 apr. - "La sinistra vi lascia il Comune più tassato d'Italia, qualcuno ha fatto soldi anche sfruttando l'immigrazione clandestina, cosa che un sindaco della Lega non farà mai, prima i ternani, prima gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Terni, in diretta sulla sua pagina Facebook, in appoggio al candidato sindaco Leonardo Latini.

"L'Italia ha bisogno di normalità, pagare tasse che non sono fuori dal mondo, privilegiare chi è nato in Italia... Il prossimo obiettivo è liberare dalla sinistra anche la Regione Umbria", ha concluso Salvini.