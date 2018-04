Lombardia, Sala: Gori ha fatto bene, spero si ricandidi sindaco

Milano, 11 apr. - "Me lo aveva preannunciato. Io penso che abbia fatto bene". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della scelta del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, di lasciare il suo posto da consigliere regionale in Lombardia per continuare a fare il primo cittadino. Per Sala, intervento a margine della consegna di Palazzo Citterio a Brera, Gori ha fatto bene "soprattutto per un motivo: le non molte amministrazioni locali a guida di centrosinistra vanno difese e quindi se lo spirito e questo, cioè quello di ricandidarsi, lui ovviamente sarà prudente adesso, ma io penso e spero si ricandidi sono con lui. Non perdiamo Bergamo perché è una città importante".