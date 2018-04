Piaggio presenta la nuova versione di Liberty Delivery

Roma, 11 apr. - Piaggio presenbta la nuova versione di Liberty Delivery, lo scooter progettato per trasporto piccole merci e consegne. In un comunicato la casa definisce il veicolo facile, robusto, affidabile, totalmente configurabile per le esigenze di trasporto metropolitano più diverse. Liberty Delivery è disponibile nelle cilindrate 50 e 125, 4T, Euro4 della moderna e tecnologica motorizzazione i-get.

Piaggio Liberty Delivery è progettato e allestito pensando alle esigenze degli operatori nel settore del trasporto di merci in genere e delle Pubbliche Amministrazioni. Dalle classiche piccole e medie imprese locali alle più giovani ed innovative società di e-commerce che effettuano consegne a domicilio, fino ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni di tutta Europa. E` un veicolo che può essere configurato in allestimenti diversi, con il solo portapacchi posteriore (per il trasporto fino a 40 kg) o con l`aggiunta di quello anteriore, consentendo a Piaggio Liberty Delivery di raggiungere la capacità di carico di 65 kg.

Con l`obiettivo di rispondere in modo ottimale alle specifiche esigenze di trasporto sono stati progettati accessori dedicati che estendono le funzionalità il veicolo, come il Top Box da 75 litri, il Food Box da 85 litri e le Utility Bag da 35 e 40 litri.

Piaggio Liberty Delivery è destinato alla vendita Business-to-Business nei Mercati EMEA, e si propone in ambito europeo, medio-orientale e africano attraverso un numero selezionato di concessionari per raggiungere in modo più mirato le piccole e medie realtà imprenditoriali nei vari mercati.