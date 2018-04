Guardian: trafficante Mered in Uganda, chi è in carcere in Italia?

Roma, 11 apr. - Medhanie Yehdego Mered, uno dei trafficanti di migranti più ricercati al mondo, 35 anni, noto con il soprannome di "generale", è libero e vive in Uganda, dove spende le sue ricchezze nei nightclub. E' quanto hanno raccontato diversi testimoni all'emittente statale svedese Svt e all'attivista eritrea Meron Estefanos, citati oggi dal Guardian.

Il quotidiano britannico torna così a mettere in dubbio l'identità dell'uomo estradato in Italia dal Sudan nel giugno del 2016, indicato come appunto Medhanie Yehdego Mered, arrestato con la collaborazione delle autorità britanniche. Secondo i parenti e le stesse autorità eritree, in Italia sarebbe stato invece estradato Medhane Tesfamariam Berhe.

"Abbiamo mappato tutti i luoghi, i bar e gli alberghi dove è stato visto a Kampala prima del nostro arrivo - ha detto il giornalista svedese Ali Fegan - questa missione è stata molto pericolosa e il generale ovviamente non vuole che si conoscano i luoghi che frequenta. Per questo abbiamo deciso di usare una telecamera nascosta e siamo riusciti a documentare tante testimonianze di persone che sostengono che vive lì".

Lo stesso quotidiano britannico ha parlato con almeno 10 persone, tra cui i dipendenti di una ong gestita da eritrei a Kampala, che sostengono di aver condotto proprie ricerche e di essere sicuri che Mered sia nella capitale ugandese.