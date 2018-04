Siria, Cremlino: evitare ulteriore destabilizzazione del Paese

Mosca, 11 apr. - Il Cremlino esorta a non permettere una ulteriore escalation in Siria ed evitare "passi che in realtà non sono motivati e potrebbero destabilizzare la già fragile situazione nel Paese": così Dmitri Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin.

In merito al presunto attacco chimico a Douma per cui viene accusato il regime siriano, Peskov ha detto che "al Cremlino tutti sono favorevoli ad una indagine davvero imparziale, in modo da far emergere dati degni di credibilità e non basare i giudizi su rumors o dichiarazioni infondate a livello di media. Si tratta di una questione troppo importante per arrivare a conclusioni basate sul nulla".