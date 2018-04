Roma, 11 apr. - "Farò il possibile per dare un governo serio, onesto e concreto all'Italia, io ascolto tutti ma non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno. Conto di tornare a Terni per festeggiare un sindaco in gamba e di tornarci da presidente del Consiglio".Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Terni, in diretta sulla sua pagina Facebook, in appoggio al candidato sindaco della Lega Leonardo Latini.