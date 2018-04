Banche, Abi: si rafforzano attività responsabilità sociale impresa -2

Roma, 11 apr. - Questa ultima indagine, realizzata su un campione significativo del settore - informa ancora l'Abi - evidenzia che la quasi totalità dei rispondenti (il 93%) prende in considerazione nella propria strategia i temi ambientali, sociali e di governance per meglio gestire impatti, rischi e opportunità connessi alla propria attività. L`81% del campione ha identificato le iniziative più significative già in corso di realizzazione coerenti con il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sempre secondo l`indagine, il 95% del campione sta inoltre sviluppando nuove iniziative utili al loro raggiungimento. Tutto il campione realizza iniziative di educazione finanziaria e al risparmio.

Dall`ultima indagine ESG Benchmark 2017, emerge che la maggior parte delle banche in Italia ha costituito in questi anni specifici servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile. In particolare:

- finanziamenti agevolati per favorire l'approvvigionamento da fonti rinnovabili dei clienti Pmi/Corporate (per il 93% del campione);

- mutui ipotecari a tassi agevolati per acquisto abitazioni con connessa ristrutturazione per l`efficienza energetica (91%);

- Green bond, Climate bond (73%);

- finanziamenti a condizioni agevolate per favorire il miglioramento delle performance ambientali dei clienti Pmi/Corporate (72%);

- finanziamenti a condizioni agevolate per efficientamento energetico di edifici residenziali e commerciali (57%).

L'impegno è in linea con quanto previsto dal `Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile` varato lo scorso mese dalla Commissione europea, che prevede azioni che impatteranno direttamente sul business con privati e con piccole medie imprese, volte ad esempio ad integrare la sostenibilità nella fornitura di consulenza sugli investimenti, promuovere gli investimenti in progetti sostenibili, integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali.

Risultati importanti - sottolinea ancora l'Abi - emergono anche sul fronte delle attività svolte dalle banche per favorire l'inclusione finanziaria delle fasce più vulnerabili della popolazione, come i cittadini migranti. Il rapporto di questi ultimi con le banche è sempre più evoluto, sia per la gestione del patrimonio e del risparmio, sia per gli strumenti utilizzati. Secondo l'ultima indagine dell`Osservatorio Nazionale sull`Inclusione Finanziaria dei migranti, il progetto pluriennale nato dalla collaborazione fra l'Abi e il Ministero dell'Interno, e gestito dal Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), il 74,8% di nuovi cittadini è titolare di conto corrente. Di pari passo, cresce la capacità da parte dei migranti di cogliere le potenzialità offerte dai prodotti finanziari che consentono un`operatività ampia in temi di servizi di pagamento: hanno superato il milione le carte con IBAN a cui non corrisponde un conto corrente presso la stessa banca. Fra il 2015 e il 2016 il numero di carte con IBAN intestate a cittadini immigrati sono aumentate del 38%, con un tasso medio annuo di crescita del 27% nel periodo 2011-2016.

Sull'accessibilità a prodotti, servizi e strutture bancarie, secondo l'ultima indagine Abi su un campione significativo di sportelli presenti sul territorio nazionale, la quasi totalità dei rispondenti dichiara di avere incrementato soluzioni per agevolare l'accesso e la permanenza in banca. Quanto fatto è in linea con le principali indicazioni contenute nell'Atto europeo sull'accessibilità, il cui iter è ancora in corso a livello europeo.