Banche, Abi: si rafforzano attività responsabilità sociale impresa

Roma, 11 apr. - Si rafforza l`impegno delle banche nello sviluppo di politiche di responsabilità sociale d`impresa. Nel 2017 hanno pubblicato in forma volontaria un documento contenente informazioni non finanziarie, in particolare sui temi ambientali, sociali e di governance, banche che rappresentano l'87% del settore. Un impegno che sta dando risultati concreti, in vista anche degli importanti cambiamenti di scenario, tra cui quello indotto dalla direttiva 2014/95 sulla rendicontazione di carattere non finanziario, recepita in Italia a dicembre 2016. Il dato conferma la forte attenzione delle banche in termini di integrazione di questi temi, al centro dell`Agenda 2030 dell`ONU sullo sviluppo sostenibile, nella propria strategia.

È lo scenario presentato oggi al convegno #ILCLIENTE, il nuovo appuntamento che l'Associazione Bancaria Italiana dedica alla relazione banca e cliente retail, in un contesto di sostenibilità. Nell`ultima giornata di lavori - si legge in un comunicato dell'Abi - esperti del settore, istituzioni e molteplici soggetti partner hanno fatto il punto sulle iniziative di responsabilità sociale delle banche operanti in Italia, a partire dal contributo che possono fornire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall`Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015 in tema di sostenibilità.

Da oltre 10 anni, il mondo bancario è molto attivo sulla responsabilità sociale d`impresa. Le banche sono attente a governare, misurare e comunicare gli impatti delle proprie attività con un approccio multidimensionale (economico, ambientale e sociale), a beneficio delle comunità di riferimento.

La rendicontazione non finanziaria, comunicando i risultati sociali e ambientali delle attività della banca, ha l'obiettivo di rappresentare la capacità dell'impresa di gestire i rischi e di affrontare lo scenario complesso in cui opera. Secondo l`indagine biennale Abi (ESG benchmark 2017) sui fattori ambientali, sociali e di buon governo, i canali di distribuzione preferiti per comunicare l'avvenuta pubblicazione del documento di rendicontazione non finanziaria sono Internet per la totalità delle banche oggetto dell'indagine, l'Intranet aziendale per il 93%, i social media per il 53%. (Segue)