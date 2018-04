Roma, 11 apr. - I depositi del settore privato presso il sistema bancario sono aumentati del 5,5 per cento su base annua (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 19,0 per cento (-16,7 per cento nel mese precedente). Lo rende noto Bankitalia nella pubblicazione " "Banche e moneta: serie nazionali".