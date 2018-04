Professioniste olandesi e italiane discutono di innovazione -4

Roma, 11 apr. - L`obiettivo di WLI, e` di creare un`interazione sociale all`interno dell`attuale generazione di donne leader. La rete di WLI mira ad avere un impatto sulla qualita` del lavoro e sulla visibilita` dei migliori talenti femminili. Attraverso i collegamenti internazionali di Women Leaders International, il miglioramento della posizione delle donne su scala globale e` un obiettivo importante per la sua rete. Il gruppo di Women Leaders International nei Paesi Bassi sostiene i propri membri attraverso il networking, l`informazione e le attivita`, offrendo una piattaforma per condividere esperienze e aumentarne la visibilita`. Il dipartimento Olandese promuove la componente di genere nella gestione delle posizioni senior, lavorando all`interno e intorno all`unita` di istituzioni, aziende ed organizzazioni nonche` di professioni indipendenti.

"La visibilita` di modelli e dei migliori esempi di leadership femminile deve essere meglio divulgata e valorizzata`` ha commentato l`Ambasciatore Andrea Perugini, nel presentare i progressi compiuti dall`Italia nelle politiche di eguaglianza di genere, come dimostrato dal "Gender Equality Index" del 2017, secondo cui negli ultimi 10 anni l'Italia è il paese europeo che ha realizzato i più ampi miglioramenti sugli indicatori di parità di genere, facendo registrare un incremento di 13 punti (rispetto a 4,2 come media europea)``. L`Ambasciatore Perugini, ha concluso ricordando come l`Italia abbia promosso e organizzato durante la sua presidenza del G7 nel 2017 il primo summit sulle pari opportunità e l'adozione di una "tabella di marcia per una responsabilizzazione economica di genere", un piano trasversale di azione per l'uguaglianza di genere per una più ampia partecipazione delle donne nei processi decisionali.