Professioniste olandesi e italiane discutono di innovazione -3

Roma, 11 apr. - Da parte Olandese partecipano come panelists: Cindy Gerhardt, direttore operativo di Royal DSM, multinazionale olandese attiva nei campi della salute, della nutrizione e dei materiali; Ilona Haaijer, membro del Consiglio di Royal Boskalis e Dace Luters-Thummels, Segretario Generale di European Women Lawyers Association (EWLA). Da parte Italiana illustrano le loro esperienze: Luigia Pace, ricercatrice biologa all`Italian Institute for Genomic Medicine a Torino, che ha scoperto il meccanismo che regola la memoria cellulare coinvolta nella risposta immunitaria; Carla Signorini, capo dipartimento di ingegneria elettronica presso l`Agenzia Aereospaziale Europea in Olanda e Laura Colnaghi Calissoni, Presidente del Gruppo Carvico, societa` leader mondiale nei tessuti sportivi high-tech.

(Segue)