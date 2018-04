Professioniste olandesi e italiane discutono di innovazione

Roma, 11 apr. - Professioniste e manager olandesi e italiane a confronto sul tema cruciale dell'innovazione per creare un`interazione sociale all`interno dell`attuale generazione di donne leader.

A seguito della visita di Stato dei Reali d`Olanda in Italia a giugno del 2017, a margine della quale si tenne a Roma la prima riunione italo-olandese delle donne CEOs, co presieduta dall`Ambasciatore Elisabetta Belloni, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano e dall`allora Ministro del commercio olandese Lilianne Ploumen, l`Ambasciatore d`Italia nei Paesi Bassi Andrea Perugini e la Presidente di Women Leaders International, Gerda de Munck, hanno ospitato presso la Residenza d`Italia un seminario per valorizzare il ruolo delle donne italiane e olandesi di vertice nel campo dell`industria, della scienza e dell`innovazione.

