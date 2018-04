Usa revocano divieto di ingresso ai cittadini del Ciad

Roma, 11 apr. - Gli Stati uniti hanno revocato il divieto di ingresso nel Paese a visitatori e migranti in arrivo dal Ciad, perchè il Paese africano ha adottato le misure di sicurezza richieste da Washington. Il presidente Donald Trump "ha annunciato che il Ciad ha innalzato i propri standard di sicurezza per rispondere alle richieste di base della sicurezza nazionale americana", si legge in un comunicato diffuso dal dipartimento per la Sicurezza interna. "Quindi i ciadiani potranno di nuovo ottenere il visto per venire negli Stati uniti", ha aggiunto il dipartimento. Il divieto sarà revocato in via ufficiale il prossimo 13 aprile.

Il ministro degli Esteri del Ciad, Mahamat Zene, ha espresso soddisfazione per la decisione americana, auspicando un "ulteriore rafforzamento della partnership strategica e della cooperazione tra i due Paesi".

Il Ciad era stato inserito lo scorso settembre nella lista dei Paesi interessati dal decreto di Trump per ragioni di sicurezza. I funzionari americani hanno indicato il Ciad come modello di cooperazione agli altri Paesi ancora presenti nella lista, tra cui Iran, Libia, Siria, Somalia, Yemen e Corea del Nord.