Algeria, aereo militare si schianta dopo decollo: almeno 105 morti

Roma, 11 apr. - Un aereo militare è precipitato in Algeria. A bordo vi erano almeno 105 persone e non ci sarebbero sopravvissuti, secondo il canale televisivo locale En-Nahar. Che cita la Protezione civile. L'incidente è avvenuto all'interno di una base militare a Boufarik, città della provincia di Blida, non lontano dalla capitale Algeri.

L'aereo militare, un Ilyushin IL-76 di fabbricazione sovietica capace di trasportare 120 passeggeri, si è schiantato subito dopo il decollo, secondo l'agenzia stampa algerina Aps. Era diretto a Bechar, nel Sud dell'Algeria.

La televisione algerina ha mostrato immagini di un velivolo in fiamme avvolto da una cappa di denso fumo nero. Le unità speciali della Protezione civile sono sul posto, oltre a una decina di ambulanze, per portare soccorso ad eventuali sopravvissuti.