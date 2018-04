Roma, 11 apr. - "Potrebbe essere ma la vedo complicata in tempi brevi perché la Lega è un partito di forte identità anche territoriale e Forza Italia è fortemente legata a Berlusconi. Un`evoluzione in questo senso è naturale, io non sono contrario, ma ci vuole qualche mese". Così il governatore uscente della Lombardia Roberto Maroni si è espresso, ai microfoni di `6 su Radio 1`, a proposito dell'ipotesi di un partito unico del centrodestra.