Grimoldi (Lega): bene Formula E a Roma ma Gp di F1 resta a Monza

Roma, 11 apr. - "Fa piacere che Roma, dopo mesi in cui è finita sulle pagine dei quotidiani internazionali per disservizi, buche e via dicendo, adesso si accinga ad ospitare un grande evento sportivo e di richiamo mediatico quale la gara di Formula E, che rappresenta anche un'importante attrazione turistica. Bene, benissimo, ma adesso auspico che a nessuno venga in mente di ritirare fuori l'utopica proposta di spostare il Gran Premio d'Italia di Formula 1 da Monza a Roma". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.

"Per cui benissimo che Roma ospiti la Formula E, ma che nessuno pensi di utilizzare la ribalta della Formula E come viatico per riprovare a scippare, come già tentato in passato, il Gran Premio d'Italia della Formula 1 a Monza", conclude.