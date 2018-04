Governo, Verdini: Salvini non romperà con Berlusconi non è sciocco

Roma, 11 apr. - "Salvini non romperà con Berlusconi". Lo dice Denis Verdini in un'intervista al Foglio. "Se Salvini strappa con Berlusconi, per mettersi con Di Maio, mette in discussione il blocco solido del centrodestra. Quello che gli sarà utile alle prossime elezioni. E poiché non credo che Salvini sia uno sciocco, non lo farà mai".

"Berlusconi non è un politico, ma una rock star", dice Verdini, di slancio. "Lui i voti li prenderebbe anche da morto", aggiunge. "E' uno che può fare mille sbagli, ma sta sempre lì, magari ammaccato, eppure con un pubblico di elettori che lo ama e lo odia, che lo vota o lo detesta per tifo. E questa cosa non finirà mai". A chi assomiglia Berlusconi? "A Elton John".

E poichè Salvini è "capace di analisi politica". "Allora sa benissimo che il suo obiettivo politico è quello di portare la coalizione di centrodestra dal 37 per cento, fino alle vette del 40-41-42 per cento - spiega l'ex braccio destro del leader di Fi -. Una cosa che si può fare solo puntando ai voti 'di mezzo', cioè a quell'area mediana che votava Renzi, che ha votato la 'quarta gamba', che ha votato la Lorenzin e persino la lista della Bonino". Insomma, dice Verdini, "l'unico orizzonte di Salvini è quello di rafforzare la coalizione", non quello di sfasciarla, favorendo un tradimento di massa dentro Forza Italia, "un partito che peraltro senza Berlusconi non esiste, poiché quei voti appartengono al solo Berlusconi. E per fare cosa, poi? Perché tutto questo bagno di sangue e balenare di coltelli? Per un piccolo governo accanto a Di Maio? E' evidente che non funziona".

Verdini che conosce i numeri, era quello dei calcoli e dei report consegnati con cadenza settimanale al Sultano di Arcore spiega: "260 sono i deputati del centrodestra, 220 i grillini, 120 la sinistra, poi c'è Leu, poca roba, qualche centrista sparso, e il gruppo misto. In questa legislatura non si fanno governi senza accordi tra i partiti. Partiti interi", sentenzia.