Governo, Gelmini: sì preincarico a Salvini, numeri si troveranno

Roma, 11 apr. - "Un preincarico a Salvini non ci vedrebbe contrari. Non siamo sfiduciati. Noi ci rivolgiamo a tutti. Crediamo che si possa partire dal centrodestra unito. La prima area politica del paese è il centrodestra. Chi è arrivato secondo non può porre veti". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera a Radio anch'io su Rai Radio uno.

"E forse dimostra infantilismo per questa ansia di andare a fare il premier, forse per il limite dei due mandati - aggiunge -. Alle consultazioni non so chi parlerà anche perché credo che ci sarà ancora un incontro tra i tre leader. Ma ci sarà il centrodestra unito respingendo i veti di chi prova a spaccare il centrodestra. Crediamo che in Parlamento i numeri si possano trovare".