Parigi, universitari in rivolta: chiesto intervento forze ordine

Parigi, 11 apr. - Il presidente della Sorbona ha chiesto l'intervento dele forze dell'ordine alla facoltà parigina di Tolbiac, occupata da fine marzo, sostenendo che "la linea rossa è stata superata" dopo alcuni episodi di violenza. Lo si è appreso dall'ufficio comunicazione della facoltà.

"La gravità delle violenze nel centro Pierre-Mendès-France (Tolbiac, ndr) non permette più di garantire la sicurezza delle persone" e Georges Haddad "ritiene che la linea rossa sia stata superata". "Di conseguenza ha chiesto al prefetto di polizia il suo concorso per ristabilire l'abituale funzionamento della facoltà", si legge ancora nel messaggio inviato alla comunità universitaria.

Da settimane è in corso in Francia una agitazione degli studenti che ha portato all'occupazione di Tolbiac e per periodi più brevi anche di altre facoltà come la Sorbona. Le proteste sono in corso anche in altre città del Paese. Gli studenti protestano contro una nuova legge che prevede una diversa modalità di accesso alle facoltà universitarie che per gli studenti rischia di essere discriminatoria. La saldatura di queste proteste studentesche con il movimento di sciopero dei ferrovieri che ha preso il via a inizio aprile ha portato alcuni esponenti della sinistra a evocare in Francia lo spettro del '68.