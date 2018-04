Francia, tutti contro "Fra' Macron" su dialogo con chiesa cattolica

Roma, 11 apr. - "Frère Emmanuel", titola oggi il quotidiano francese Libération, con un'immagine del volto del presidente francese, alias Fra' Emmanuel, circondato da un'aureola di luce. Un'ironia tutt'altro che sottile per sottolineare la plateale "conversione" del capo di stato e leader del partito La République en Marche.

Il discorso di Macron davanti all'episcopato cattolico francese lunedì sera ha riacceso il dibattito sul ruolo del culto religioso nella società francese. Macron, cresciuto presso i gesuiti, ha lanciato un appello a "riparare" il legame "deteriorato" tra la Chiesa e lo Stato. Parole immediatamente stigmatizzate tanto da sinistra che da destra come un attentato alla laicità dello stato.

Una netta condanna è arrivata dal deputato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, candidato sconfitto alle presidenziali dell'anno scorso: il presidente "ha oltrepassato la linea rossa", mentre il suo portavoce aggiunge: "Parole irresponsabili che soffiano sul fuoco del comunitarismo religioso". Stesso tono da parte di Benoit Hamon, ex candidato socialista all'Eliseo: "Un attentato senza precedenti alla laicità". "La laicità è la Francia e ha un unico fondamento: la legge del 1905, sulla separazione tra Stato e Chiesa", ha sottolineato l'ex premier Manuel Valls. Per Marine Le Pen, il capo di stato sta tentando di "anestetizzare i cattolici per poter domani mettere mano alla legge del 1905".